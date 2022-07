SAN GINESIO - Conferito sabato sera il premio Sibilla al commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, in una serata con tante presenze di stelle della tv e del cinema, da Maria Grazia Cucinotta a Cristiano Malgioglio, Gabriel Garko, Walter Nudo, Roberto Farnesi, Ainett Stephens, Stefania Orlando e Michele Pecora.

La decisione di premiare il commissario, che ha spinto l’acceleratore sulla ricostruzione post terremoto, è stata presa dai 15 sindaci che fanno parte dell’Unione montana dei Monti Azzurri, guidata da Giampiero Feliciotti, organizzatore della serata nella bellissima piazza di San Ginesio. Il premio è una scultura realizzata dall’artista Nazareno Rocchetti, raffigura la Sibilla, impersonificata da un volto di donna ed i capelli che scendono verso il basso, a simboleggiare le radici ed il legame forte con il territorio.



L’intervento

«Questa è la festa della rinascita, i sindaci hanno assegnato il premio ad una persona che tanto ha fatto per il nostro territorio, vogliamo ripartire dalla sua bellezza», ha detto il presidente Giampiero Feliciotti. Legnini, circondato dai sindaci, dal presidente della Provincia Sandro Parcaroli, dal parlamentare Tullio Patassini, dal consigliere regionale Renzo Marinelli e da Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della fondazione Carima, ha avuto parole di intenso ringraziamento.

«Ringrazio l’artista per questa splendida realizzazione - ha detto il commissario -. È un premio che mi emoziona e mi onora questo riconoscimento nel nome della Sibilla, che evoca storie mitologiche, leggende, la forte identità di questi splendidi luoghi, di queste bellissime montagne, i Monti Azzurri, colore che sovrasta decine di altri colori, che segnano questi quindici borghi, tutti rappresentativi di storia, cultura, bellezza, scrigni di arte. Per utilizzare l’espressione di Giovanni Zavaglini, sindaco di Gualdo, quello dei monti Azzurri è il territorio che non ti aspetti. Il fatto che questo premio sia stato conferito in una fase cruciale, dopo le tempeste perfette che hanno segnato le nostre vite, in questo momento storico, quando passo dopo passo ciascuno di voi e i vostri collaboratori e squadre fate scelte che segneranno il futuro dei territori, conferisce al premio Sibilla, un ulteriore, importante valore».

La serata - presentata da Maurizio Socci e Melissa Di Matteo - è stata allietata dalla musica dell’Orchestra Mediterranea e Riccardo Foresi. «Le Marche sono piene di luoghi bellissimi, dobbiamo girarle tanto», ha detto l’attrice Maria Grazia Cucinotta. Parole entusiaste su San Ginesio le ha espresse Roberto Farnesi. Walter Nudo ha lanciato l’appello a non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita. Stefania Orlando ha definito piazza Alberico Gentili «un salotto di eleganza». «Questo borgo è un sogno bellissimo - ha detto invece Cristiano Malgioglio -, dovete fargli moltissima pubblicità, è un luogo straordinario, emozionante. Dovreste dedicare una via a Raffaella Carrà», ha concluso dedicando una canzone all’artista scomparsa.