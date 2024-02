Cadavere di un uomo sui 40 anni trovato ai bordi di una stradina a San Ginesio: tante ferite sul corpo IL VIDEO

SAN GINESIO - Il cadavere di un uomo sulla quarantina è stato trovato stamattina ai bordi di una stradina che costeggia la Provinciale in località Casagatti. A scoprirlo intorno alle 8.30 una donna che stava facendo jogging. Sul corpo sarebbero presenti diverse ferite. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto.