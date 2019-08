Troppo bravo a nascondino: bimbo di 4 anni sparisce arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO - Minuti di vera e propria paura nella tarda mattinata di ieri nelle campagne circostanti a San Ginesio. Un bambino di soli 4 anni è infatti stato dato per disperso e immediatamente è partita la macchina dei soccorsi per le ricerche. È successo in località Pian di Pieca, intorno alle ore 11 e 30 di ieri. Il bambino stava giocando con degli amici coetanei a nascondino in una zona verde vicino le mura di casa, quando a un certo punto questi ultimi non sono più riusciti a trovarlo.Non vedendolo nelle vicinanze e non rispondendo neanche ai richiami dei familiari, il piccolo sembrava improvvisamente scomparso nel nulla. Per questo motivo è stato subito lanciato l’allarme e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenute ben quattro pattuglie dei carabinieri, i carabinieri forestali e i vigili del fuoco. L’intera operazione è stata coordinata dalla Compagnia dei carabinieri di Tolentino che, temendo il peggio, ha sollecitato anche l’intervento di un elicottero che avrebbe aiutato le ricerche dall’alto.Cosa che in realtà fortunatamente alla fine non ha fatto, perché il bambino è stato ritrovato dopo circa mezz’ora dalla chiamata al 112.