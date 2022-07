SAN GINESIO - Rafforzati i controlli nel territorio di competenza della Compagnia dei carabinieri di Tolentino per prevenire e reprimere reati legati alla diffusione della droga e violazioni al codice della strada e alle norme che regolano la vendita degli alcolici nei locali.

Il tutto con l’obiettivo di scongiurare il fenomeno delle stragi del sabato sera. Nell’operazione i militari del Nucleo operativo e radiomobile e delle Stazioni di Tolentino e San Ginesio si sono avvalsi dei colleghi del Nas di Ancona e della polizia locale tolentinate che ha messo a disposizione la sua unità cinofila.



In particolare, l’attenzione dei militari dell’Arma si è concentrata su un locale nel territorio di San Ginesio, dove era stato organizzato un evento che ha attratto molti giovani non solo del territorio, e nella zona circostante. I militari in borghese hanno sorpreso tre giovani in auto in una zona appartata nei pressi del luogo dell’evento con la cocaina già stesa sul display del cellulare pronta per essere assunta. Gli investigatori hanno accertato che la droga era stata ceduta da uno dei giovani agli altri due e che questi aveva in tasca altre due dosi di cocaina: il giovane è stato denunciato per spaccio, gli altri due segnalati per uso personale, mentre al ragazzo che aveva la disponibilità dell’auto è stata ritirata la patente.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA «Chiasso, topi e spacciatori»: la rabbia dei residenti

I controlli

Sempre nei pressi del locale i carabinieri della Stazione ginesina hanno sorpreso una ragazza giovanissima in procinto di fumarsi uno spinello di hashish. Anche per lei è scattata la segnalazione per uso personale. Infine, il Nas ha anche controllato il locale e il gestore è stato sanzionato per alcune carenze igienico sanitarie.



A Tolentino, invece, i carabinieri del Nucleo operativo, hanno controllato un’auto appartata, con tre giovanissimi a bordo e hanno notato che uno di questi gettava dal finestrino un oggetto. Subito recuperato, grazie anche alle indicazioni del fiuto del cane “Billy” che lo ha localizzato proprio sotto al veicolo, i militari hanno accertato che si trattava di una dose di hashish. Il ragazzo è stato segnalato per uso personale di stupefacenti, mentre al giovane che aveva la disponibilità dell’auto è stata ritirata la patente. Sempre aTolentino, con la collaborazione del Nas di Ancona è stato sanzionato il gestore di un locale per una violazione in materia di preparazione degli alimenti.

Infine, sul fronte circolazione stradale i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno ritirato la patente a un commerciante sessantenne di un paese limitrofo sorpreso alla guida con la patente scaduta da oltre due anni.