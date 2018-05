Sente rumori sospetti â€‹e spara in aria col fucile: paura tra i vicini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO - Sente dei rumori nei pressi di casa e spara in aria alcuni colpi con il fucile. I vicini, allarmati, chiamano i carabinieri. Ora l’uomo rischia la denuncia. L’episodio è avvenuto nelle campagne di San Ginesio, ai confini con il territorio di Camporotondo di Fiastrone. Erano circa le 21 di domenica scorsa quando l’uomo si è affacciato alla finestra ed ha sentito dei rumori provenire dalla sua proprietà. Allarmato, è rientrato subito in casa ed è corso a prendere il fucile; poi, ha esploso alcuni colpi in aria per mettere in fuga l’eventuale malintenzionato.Gli spari, però, hanno allarmato i vicini, che hanno avvertito i carabinieri temendo che fosse accaduto qualcosa di tragico. I militari sono giunti sul posto e hanno avviato accertamenti per capire che cosa sia effettivamente successo e che cosa abbia provocato una simile reazione nell’uomo. I militari lo hanno interrogato ed egli si sarebbe giustificato dicendo di aver sentito dei rumori e che la sua intenzione era stata soltanto quella di allontanare chi si era avvicinato alla sua abitazione.