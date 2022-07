SAN GINESIO - Controlli e indagini da parte dei carabinieri. A San Ginesio i militari della locale stazione, insieme al Norm di Tolentino, a seguito di serrate indagini, sono riusciti a identificare un ragazzo di un centro limitrofo che tempo fa, nel corso di una serata di musica e ballo organizzata in un locale del posto, si era reso responsabile di una aggressione nei confronti di un coetaneo, procurandogli la frattura delle ossa nasali. Nei confronti del ragazzo è scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Macerata.

Non è nuovo a simili episodi, nonostante la sua giovane età: nei suoi confronti - su proposta dei militari dell'Arma - è stato applicato Daso urbano: per un anno non potrà frequentare ben quattro locali pubblici, situati nel centro di San Ginesio e che sono maggiormente frequentati dai giovani.

A San Severino invece i carabinieri della stazione, insieme ai colleghi del Nucleo operativo di Tolentino, hanno arrestato due ragazzi ospiti di una comunità per il recupero da dipendenze patologiche. I militari hanno eseguito due distinti provvedimenti di revoca dell’affidamento in prova, applicata nei confronti dei giovani come misura alternativa alla detenzione. Entrambi sono finiti nel carcere di Fermo. I provvedimenti sono scaturiti dalle ripetute violazioni delle prescrizioni che l’Ufficio di sorveglianza di Macerata aveva loro applicato per il recupero. Uno dei due giovani doveva ancora espiare una pena di oltre cinque anni di reclusione, per l'altro la pena rimanente è invece di circa due anni e mezzo. Erano stati condannati a vario titolo per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Infine il Norm di Tolentino ha notificato l’avviso orale nei confronti di un uomo recentemente sorpreso con una dose di cocaina e cinque bilancini (era stato denunciato per spaccio). Si tratta di un provvedimento propedeutico all’applicazione di una vera e propria misura di prevenzione.