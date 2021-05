SAN GINESIO - Non si presenta a scuola e l'istituto non riesce a contattarlo: professore 55enne trovato morto in casa stroncato da un malore. É successo a San Ginesio, dove insieme ai soccorritori del 118 sono dovuti anche i vigili del fuoco per aprire la porta dell'abitazione. L'uomo è stato trovato riverso in camera, stroncato da un malore improvviso. Il decsso potrebbe risalire a ieri.

