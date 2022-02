Positivo al Covid, esce di casa. Denunciato dai carabinieri un 40enne che aveva litigato con i familiari

SAN GINESIO - I carabinieri della stazione di San Ginesio hanno denunciato un uomo che si è allontanato arbitrariamente dalla abitazione nonostante fosse in quarantena in quanto positivo al Covid-19.

In barba all’obbligo di permanere nell’abitazione indicata, l’uomo, come confermato dagli accertamenti effettuati dai miliari dell’Arma, si era allontanato a seguito di una discussione in famiglia (per cui i carabinieri erano intervenuti). L’uomo è stato denunciato per la violazione dell’articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre, lo scorso fine settimana la Compagnia di Tolentino ha incrementato i pattugliamenti sul territorio, con la finalità di prevenire i reati contro il patrimonio. Numerosi anche i controlli alla circolazione stradale, volti a scoraggiare e prevenire comportamenti irresponsabili alla guida. A San Severino Marche una giovane nata nel 1995 è risultata alla guida in stato di ebbrezza: aveva un tasso di 1,5. Per lei è scattata la denuncia, con il ritiro della patente di guida. Nei confronti di un uomo, classe 1975, è scattata invece la sanzione amministrativa sempre per la normativa connessa alla guida sotto l’influenza dell’alcol: aveva un tasso di 0,65. Grande impegno anche sul fronte della lotta ai cosiddetti reati di natura predatoria (come i furti e le rapine) e nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA