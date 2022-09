Vuole soldi per la droga e tormenta il padre. Espulso da casa: ci torna e scattano le manette

SAN GINESIO - Pretende soldi per la droga e tormenta il padre: il giudice dispone l'allontanamento da casa con il braccialetto elettronico. Ma lui non si presenta e anzi torna nella casa dei genitori e questo punto scatta l'arresto da parte dei carabinieri.

I carabinieri di San Ginesio monitoravano da luglio la grave situazione familiare con evidenti maltrattamenti da parte del figlio nei confronti del padre. Era emerso un contesto di sistematica sopraffazione e vessazioni continue, legate allo stato di tossicodipendenza e alle continue richieste di denaro, per cui l’indagato era arrivato in passato anche a danneggiare l’auto del padre, a irrompere dentro casa con la forza e a usare violenza e minacce nei confronti del genitore. L’uomo è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il Pm ha subito chiesto la misura dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa e controllo mediante apposizione del braccialetto elettronico, concessa dal Gip del Tribunale di Macerata il 22 agosto scorso.

Ma dopo l’esecuzione della misura, l’indagato si è recato presso l’abitazione del padre. In particolare, dopo aver utilizzato, noncurante dei divieti, degli attrezzi da lavoro, è entrato tranquillamente all’interno dell’abitazione, dove i carabinieri lo hanno sorpreso nel corso dei controlli. Per l’uomo, a questo punto, è scattato l’arresto in flagranza di reato. Il pubblico Ministero, valutata la gravità delle condotte pregresse, la mancata presentazione dai carabinieri per l’apposizione del braccialetto elettronico e l’episodio che ha condotto all’arresto, ha chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari un aggravamento della misura cautelare: i carabinieri hanno arrestato l'uomo rinchiudendolo nella casa circondariale di Fermo.