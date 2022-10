SAN GINESIO - Non solo San Ginesio, ma la provincia intera perde un punto di riferimento sul profilo sanitario e amministrativo. Si è spento a 70 anni, a seguito di una malattia, Pietro Enrico Parrucci. Ex sindaco di San Ginesio, ex consigliere provinciale e regionale e medico di famiglia in pensione.

«Tutto il territorio ha perso un pezzo del suo cuore - dice il sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco -. Una persona che si è spesa tanto sia come amministratore che come dottore. È stato medico per 40 anni h24, il suo telefono non è mai stato spento e nel periodo della pandemia ha affrontato l’emergenza insieme a noi, in prima linea». Parrucci è stato sindaco di San Ginesio per tre legislature: prima dal 1990 al 1999 e poi dal 2003 al 2008. Poi consigliere di minoranza con il Pdl sia in Provincia che in Regione. «Avrebbe potuto dare ancora tanto - aggiunge Ciabocco -. La nostra amministrazione è stata aiutata tanto dai suoi consigli, dal suo impegno: siamo una sua creatura e lo abbiamo avuto vicino dal primo giorno fino all’altro ieri». Poi c’è il ricordo personale di una vita passata insieme e segnata dall’amicizia e dalla condivisa passione per il bene del territorio.

«Gli devo tantissimo. Era un grande amico, un fratello maggiore». Parrucci si è spento nella sua casa, a seguito di un male per cui lottava da un anno e mezzo. Ma negli ultimi tempi, nonostante la salute fosse venuta meno, non aveva mai fatto mancare la sua presenza, il suo sostegno e i suoi consigli in famiglia, tra gli amici e tra gli amministratori. Parrucci lascia la moglie Maria Teresa, i figli Roberto e Isabella. In tanti ieri si sono stretti attorno al loro dolore, ricordando l’uomo che è stato per il territorio. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Passo San Ginesio.