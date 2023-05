SAN GINESIO - Era caduto da una scala mentre lavorava a un pergolato. Un volo di due metri e poi il ricovero d’urgenza con un grave trauma cranico. Ma non ce l’ha fatta Fabrizio Seri, 54 anni, di San Ginesio. Si è spento una settimana dopo l’incidente che era avvenuto il 21 aprile scorso.

La notizia della sua morte si appresa solo in questi giorni. L’incidente era avvenuto a Sant’Angelo in Pontano, mentre Seri stava montando un pergolato. Per cause in corso di accertamento da parte dello Spsal, è caduto dalla scala battendo forte il capo. Prima il ricovero all’ospedale di Macerata e poi il trasferimento a Torrette dove si è spento. Seri lascia la moglie e due figli.