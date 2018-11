Schianto frontale sulla strada provinciale Muore operaio di 53 anni: soccorsi inutili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO - Tragico incidente stradale ieri pomeriggio lungo la provinciale 78. La vittima è Giulio Carducci, 53enne di Sarnano, che era alla guida di una Fiat Panda vecchio modello. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18 in località Pian di Pieca, tra Sarnano e San Ginesio. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine l’uomo si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta con a bordo una coppia residente a Montecassiano, che viaggiava in direzione di Macerata.I due - un uomo di 75 anni al volante della vettura e una donna di 69 - sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata e fortunatamente non sono in pericolo di vita. L’impatto è stato invece fatale per Carducci, che era diretto a Sarnano ed era nell’auto con il suo cane. Gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118 hanno fatto davvero di tutto per strapparlo alla morte ma ogni tentativo si è rivelato vano. L'uomo lavorava come operaio alla Laminox di Sarnano.