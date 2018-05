Giovane cade dal cavallo durante una passaggiata e si frattura il bacino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GINESIO - Trentenne cade da cavallo durante una passeggiata: è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi. Mancavano pochi minuti alle 18.30 quando si è verificato l’incidente nella campagne di San Ginesio, in contrada Serrone. Il giovane era in sella a un cavallo quando improvvisamente è caduto a terra riportando una frattura al bacino. Le persone presenti hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Nel giro di pochi minuti sul posto è giunta l’ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasporto del ferito all’ospedale regionale di Torrette in eliambulanza.