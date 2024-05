SAN GINESIO Un consiglio comunale infuocato ieri a San Ginesio. Sul tavolo l’approvazione del bilancio 2023. L’attacco sulla gestione arriva dalla minoranza: critico il consigliere Nicola Ferranti di “San Ginesio comunità condivisa”. Ma non si è fatta attendere la replica del sindaco Giuliano Ciabocco e dell’assessore al bilancio, Daris Belli.

La polemica

Andiamo per ordine. «L’amministrazione deve far chiarezza su importanti questioni legate al rendiconto 2023 che presenta di fatto un buco di 436.034 euro - dice Ferranti - dovuti a un modo di amministrare per niente lungimirante. Come si legge nella relazione del revisore dei conti, il rendiconto presentato mette in luce la poca trasparenza e boccia l’organizzazione interna del Comune di San Ginesio, che ha dimostrato di non aver colto le opportunità legate al sisma e al Pnrr, di fatto i famosi 100 milioni sbandierati in campagna elettorale e inseriti nel bilancio previsionale non sono ancora arrivati».

Nel documento, viene criticato anche l’operato dell’amministrazione evidenziando che «nel 2023 si rileva una discontinuità importante con il passato, che corrisponde tra l’altro con la stessa gestione amministrativa, e soprattutto sottolinea la scarsa attendibilità di alcune voci di bilancio. Insomma il quadro di gestione finanziaria del nostro Comune non è per niente rassicurante e questo inevitabilmente ricadrà sulle spalle di ciascun cittadino».

Il sindaco Ciabocco e l’assessore Belli respingono però le accuse al mittente: «L’amministrazione - dicono -, con l’approvazione del consuntivo 2023, ha proseguito e migliorato l’impegno a garantire la regolarità e la coerenza della gestione dell’ente, supportando e sostenendo gli atti concreti, funzionali, efficaci e risolutivi delle figure investite di responsabilità e degli uffici delle aree amministrativa, finanziaria, tecnica e di vigilanza, in un processo di regolarizzazione peraltro oggetto di verifica tecnica della Corte dei Conti a fine 2021 per l’andamento pluriennale dal 2015 al 2020, e con il parere favorevole del Revisore dei Conti. Di fronte a una minoranza di stampo partitico e dal tono di campagna elettorale di bieco terrorismo politico, l’amministrazione, con atti deliberativi resi pubblici, concretizza la rilevantissima mole di lavoro in materia di risultato di amministrazione, in particolare con 1.306 verifiche di residui attivi e passivi sin dall’anno 2000, e con 1.516 ingiunzioni fiscali di recupero dell’evasione tributaria di Tari-Imu-Tasi risalenti sin dall’anno 2015, e nell’avvio di quelle successive all’anno 2018. Il tutto per un riequilibrio di bilancio a tutela della comunità di San Ginesio». Si rispedisce infine alla minoranza «l’illazione di non aver colto le opportunità legate al sisma e al Pnrr a tutela dell’amministrazione verso gli organi di controllo, della professionalità e competenza dimostrate dagli uffici, dal sindaco, da assessori e consiglieri, nel garantire qualificate progettualità e accertati finanziamenti per 100 milioni di investimenti tra sisma e Pnrr, non certo debiti fuori bilancio».