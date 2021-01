Lettere offensive in serie contro una donna, condanna a dieci mesi per un 91enne

SAN GINESIO - A 91 anni condannato per stalking nei confronti della donna che assisteva un anziano parente. Ieri il giudice Roberto Evangelisti ha condannato un anziano di Sarnano a dieci mesi di reclusione, pena sospesa, per atti persecutori. I fatti che sono costati all’ultranovantenne la condanna in primo grado sarebbero avvenuti nei mesi precedenti l’aprile del 2016, giorno in cui la vittima, tramite l’avvocato Monica Attili, aveva presentato una denuncia all’autorità giudiziaria.



Cosa era successo, lo ha ricostruito il pubblico ministero Stefania Ciccioli nel corso delle indagini: l’anziano, a gennaio di quell’anno aveva scoperto di essere stato citato a giudizio davanti al giudice di pace per delle lettere offensive che aveva inviato contro la donna. Venuto a conoscenza di quel processo, però, invece di concentrarsi su quel procedimento e confrontarsi con l’avvocato sul da farsi, avrebbe iniziato a perseguitare la donna che lo aveva denunciato continuando a scrivere e inviare lettere offensive contro di lei.

Nel giro di poco tempo avrebbe diffuso nuove ed analoghe missive in cui additava la donna quale persona che avrebbe circuito un anziano professore in pensione (il cugino del 91enne), riuscendo così a sottrargli ingenti somme di denaro. Queste lettere le aveva inviate sia alla diretta interessata, sia al marito di lei e anche al cugino e avevano provocato nella vittima uno stato di ansia tale che la donna ed era stata costretta a rivolgersi prima a un medico e poi a un avvocato.

Ieri, dunque, la discussione davanti al giudice Evangelisti e al pubblico ministero Lorenzo Pacini. L’imputato era difeso d’ufficio dall’avvocato Sergio Del Medico, la donna era parte civile con l’avvocato Manuela Costantini. Dieci mesi di reclusione, pena sospesa, è stata la condanna inflitta dal giudice al 91enne al termine della camera di consiglio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA