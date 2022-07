SAN GINESIO - Schianto tra una Ferrari e un Fiat Doblò ieri pomeriggio intorno alle 17 lungo la strada provinciale a Pian di Pieca, nel territorio del Comune di San Ginesio. Al volante della supercar c’era Alessandro Andreozzi, 31 anni, residente a Mogliano, che nel 2011 si è laureato campione italiano di motociclismo, classe Moto 2.

I due mezzi si sono scontrati per cause in corso di accertamento e la Ferrari è finita in un campo. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118 e i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino, che hanno effettuato i rilievi di rito al fine di ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Sempre ieri pomeriggio, un altro incidente è avvenuto verso le 19 nella zona di Fiastra. È finita fuori strada e si è ribaltata un’auto con a bordo due giovani. Dentro la vettura c’era anche un cane, che per la paura è fuggito e ieri sera erano ancora in corso le ricerche. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.