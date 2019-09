Samara, nuovo blitz nelle Marche un cittadino sotto choc chiama il 112

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CIVITANOVA - Samara torna a farsi vedere a Civitanova, l’altra sera qualcuno mascherato dalla spaventosa protagonista del cult movie “The Ring” avvistato in zona Cecchetti, dove solitamente si raggruppano senzatetto e tossicodipendenti. Si trovava nelle vicinanze della sede dell’Inps e un passante, alla vista di Samara vestita di bianco e coi capelli neri in faccia, terrorizzato ha chiamato immediatamente i carabinieri. Un bello spavento per l’uomo, ma quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto della famigerata Samara non c’era già più alcuna traccia. Altrimenti sarebbe potuta scattare, per il mascherato di turno, una denuncia per procurato allarme.