Il ladro di offerte minaccia il parroco: «Se chiami i carabinieri ti picchio». Smascherato grazie alle spycam

Ultimo aggiornamento: 12:27

MONTEFANO - I carabinieri di Montefano hanno denunciato un pregiudicato di origini campane per furto e per violazione del “divieto di ritorno” nel comune maceratese. Illo aveva sorpreso, qualche giorno prima, rovistare nella cassetta delle offerte. Dopo aver arraffato i soldi l'uomo, mentre si dava alla fuga, lo aveva anche minacciato di picchiarlo qualora avesse chiamato i carabinieri. Invece il religioso, incurante della minaccia, si è rivolto all’Arma ed ha raccontato l’accaduto. I militari hanno visionato i filmati della videosorveglianza, che ha permesso di rintracciare il responsabile, un 41enne pregiudicato. A conclusione dell'inchiesta, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà per il furto delle monete e per la violazione del divieto di ritorno.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: