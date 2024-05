PORTO RECANATI Distributori automatici dei sacchetti per la raccolta differenziata in arrivo a Montarice e nel quartiere Europa. Via libera da parte della giunta Michelini all’installazione dei due macchinari che rientrano nella sperimentazione per la tariffazione puntuale di cui Porto Recanati è Comune capofila.

Il progetto

A spiegare di cosa si tratta è l’assessore Lorenzo Riccetti: «Con il venir meno di due punti dove venivano distribuiti i sacchetti per la differenziata - dice - l’unico punto di riferimento era rimasto Palazzo Volpini. Abbiamo aggiunto la distribuzione allo Iat e anche all’isola ecologica di Scossicci, ma restava il problema delle zone più periferiche. Dal momento che alcuni supermercati non hanno dato la disponibilità alla distribuzione, abbiamo deciso di chiedere al Cosmari l’installazione di due distributori per Montarice e per il quartiere Europa che copre anche Santa Maria in Potenza». Con il via libera della giunta partirà quindi la richiesta al Cosmari: «Saranno necessari 14.380 euro più Iva per ciascun distributore - aggiunge Riccetti - compresa la spesa per piattaforma, Cloud, teleassistenza, trasporto e istallazione. Una spesa che sarà finanziata dalla Regione tramite l’Ata». L’assessore entra nel merito del funzionamento dei distributori automatici: «Innanzitutto rientrano nella sperimentazione della tariffazione puntuale - dice -. Saranno attivi h24 e potranno essere utilizzati dagli utenti con il codice fiscale, così che il sistema riesca a riconoscere il soggetto che ritira, senza la necessità di avere con sé la vecchia tesserina del Cosmari».

L’organizzazione

«Ora sarà trasmesso l'atto di richiesta al Cosmari per attuare la fornitura e la messa in servizio». Intanto, in vista dell’estate, sempre sul fronte dei rifiuti e dell’ambiente, verranno cambiati anche gli orari dell’isola ecologica di Scossicci, dove insistono diverse seconde case utilizzate per il periodo estivo. Se al momento è operativa di sabato mattina dalle 8 alle 11 e la domenica pomeriggio dalle 17 alle 19, da metà giugno a metà settembre si aggiungeranno anche martedì mercoledì e venerdì mattino dalle 8 alle 11.