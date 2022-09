Rissa a Civitanova, spray urticante spruzzato su due giovani. Aggrediti anche i poliziotti intervenuti sul posto: arrestato un tunisino

CIVITANOVA - Verso le 2.30 la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche è intervenuta in lungomare Piermanni dove era stata segnalata una rissa tra più persone. Sul posto i poliziotti hanno identificato le parti coinvolte, due giovani di 19 e 21 anni, i quali riferivano di essere stati aggrediti senza apparente motivo da due cittadini, di cui uno extracomunitario, che aveva loro spruzzato in viso dello spray urticante.

La ricostruzione

Le due vittime hanno indicato ai poliziotti l’autore del fatto che, ancora presente sul posto, è stato accompagnato in Commissariato dove è stato identificato: si tratta un ragazzo di origini tunisine di 21 anni, regolarmente soggiornante, residente in provincia. La perquisizione del giovane consentiva di rinvenire una bomboletta spray urticante che veniva sequestrata. I due giovani colpiti dalle esalazioni urticanti hanno riferito di essere venuti a diverbio per futili motivi con il ragazzo tunisino all’interno di un locale di Civitanova Marche . Una volta usciti all’esterno, il ragazzo tunisino, in compagnia di un amico, li ha raggiunti spruzzando contro di loro dello spray urticante.

La fuga

I due giovani aggrediti hanno tentato di fuggire a piedi ma nell’occorso uno dei due è caduto a terra ed è stato raggiunto dagli aggressori che lo hanno malmenato utilizzando nuovamente lo spray urticante. I due ragazzi accompagnati al locale Pronto Soccorso per le cure del caso sono stati giudicati guaribili in alcuni giorni. Il ragazzo tunisino, accompagnato agli uffici del Commissariato, in stato di alterazione psicofisica, ha manifestato comportamenti oltraggiosi e minacciosi nei confronti degli operatori. Uno di questi ha riportato lesioni. Il giovane aggressore è stato pertanto tratto in arresto poichè ritenuto responsabile dei reati di resistenza, e violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Tale attività rientra, più in generale, nell’ambito dei potenziati servizi di controllo del territorio svolti delle Forze dell’Ordine a seguito di specifiche sedute del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.