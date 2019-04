Schianto da birividi tra auto, in due finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPE SAN GINESIO - Incidente con feriti ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, nel territorio del Comune di Ripe San Ginesio. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Due le persone rimaste ferite, trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine, sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Tolentino. Quest’ultimi hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture.