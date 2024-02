Frontale tra due auto, ragazzo di 21 anni trasportato all'ospedale di Torrette

RIPE SAN GINESIO - Tre feriti, tra cui un 21enne trasportato a Torrette. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 21 lungo la provinciale 78, all’altezza di Passo Ripe San Ginesio. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Oltre al 21enne, sono finiti in ospedale (a Macerata) un uomo e una donna a bordo dell’altro veicolo. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale.