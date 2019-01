Rifiuta la proposta hot del trans: bottigliate in testa a un nonnino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Alle prime luci dell’alba di ieri i militari della stazione di Porto San Giorgio hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare per rapina e lesioni aggravate arrestando M.M., transessuale brasiliano di 43 anni, già gravato da precedenti di polizia. L’arresto è stato eseguito a Lido Tre Archi dove il transessuale ha la residenza.I fatti contestati al trans brasiliano risalgono al tardo pomeriggio del 10 dicembre scorso quando, a Lido Tre Archi, un anziano pensionato della provincia di Macerata, a causa di un impellente bisogno fisiologico, aveva effettuato una sosta tecnica appartandosi in via Pietro Nenni. Qui è stato avvicinato da un transessuale che senza troppi indugi gli aveva proposto di appartarsi per consumare un rapporto sessuale a pagamento. L’anziano, indignato da una tale proposta, aveva rifiutato immediatamente ma il trans, senza pensarci, lo ha subito aggredito colpendolo violentemente con una bottiglia al capo, procurandogli alcune escoriazioni e lesioni. Quindi gli ha sfilato il portafogli che conteneva poco più di 200 euro fuggendo a piedi per le traverse limitrofe dove ha fatto perdere le sue tracce. Gli elementi raccolti dai carabinieri tra cui testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno consentito di identificare l’autore dell’aggressione che è stato deferito all’autorità giudiziaria di Fermo che per tale gesto, trovando concreti e inconfutabili elementi, ha emesso una misura cautela nei confronti del brasiliano.Il transessuale è stato quindi associato al carcere di Fermo dove rimarrà a disposizione della magistratura per l’interrogatorio di garanzia. Resta alta l’attenzione da parte dell’Arma dei carabinieri sul quartiere di Lido Tre Archi e sull’intero versante costiero. Sono stati annunciati ulteriori controlli preventivi anche alla circolazione stradale, per mantenere alto il livello di legalità.L’attenzione delle forze dell’ordine, dunque, resta alta sulla costa dove operano decine di prostitute e molti trans, alcuni dei quali sempre più spesso si rendono protagonisti di episodi di criminalità. L’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata soprattutto a prevenire situazioni che possano sfociare in circostanze pericolose per le persone