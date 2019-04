Registrate due scosse di terremoto: la terra continua a tremare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Ancora piccole scosse, la terra continua a tremare. La prima rilevazione in piena notte (ore 1,56) con una scossa di magnitudo 2.2 con epicentro a Ussita poi un'altra scossa registrata a Valfabbrica - in provincia di Perugia - poco distante dalle Marche di magnitudo 2.6. Solo qualche chiamata ai vigili del fuoco per un territorio che ormai da tempo convive con questa paura.