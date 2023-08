RECANATI È arrivata a Recanati con il sorriso travolgente che l’ha resa inconfondibile sul grande schermo. E chi l’ha conosciuta ha avuto la conferma che Whoopi Goldberg «è proprio come la vedi nei film» e - se possibile - con ancora più dolcezza. La presenza della star di Hollywood nella città dell’infinito - dove resterà per qualche giorno sul set del film “Leopardi & Co” - ha destato non poca curiosità.

APPROFONDIMENTI L'ABBRACCIO Whoopi Goldberg-Robert Plant, incontro tra star all'hotel Villa Quiete





Tanto è il desiderio - a prescindere dalle età - di incontrare l’attrice Premio Oscar, perché il successo dei suoi film l’hanno resa un’icona per grandi e piccini. In questi giorni le riprese stanno andando avanti nello spazio allestito alla iGuzzini, ma interesseranno anche alcune zone del centro di Recanati, unica location scelta per girare la pellicola. Il film vede come protagonisti principali i giovani Jeremy Irvine, star britannica, e Denise Tantucci, attrice fanese. Goldberg interpreterà un personaggio vicino al protagonista, dalle caratteristiche appositamente pensate per le sue qualità e per il talento che ha per i ruoli coinvolgenti. Così coinvolgente che la Goldberg ha lasciato un segno pure nell’hotel dove ha alloggiato.

Le stelle a Montecassiano

Quell’aurea magica che la circonda e che si può attribuire solo alle vere star, deve aver trovato terreno fertile tra le colline maceratesi, precisamente a Montecassiano, tanto da rendere ancor più forti le emozioni per la titolare e gli ospiti dell’hotel Villa Quiete che l’hanno incontrata. Sebbene, infatti, la struttura sia abituata a ospitare i grandi nomi dello spettacolo, di certo era difficile aspettarsi che negli ultimi giorni sarebbe stata teatro di momenti indimenticabili. Uno su tutti? L’incontro tra la Goldberg e l’ex frontman dei Led Zeppelin, Robert Plant che nei giorni scorsi si è esibito allo Sferisterio di Macerata.

L'incontro con Robert Plant



Ma il loro non è stato un incontro qualsiasi: bensì quello tra una fan e il suo idolo. Sì, perché anche una star di Hollywood come Whoopi Goldberg ha i suoi idoli che sogna di incontrare. E uno di questi è proprio Robert Plant che - per una fantastica coincidenza - alloggiava nello stesso hotel nella stessa notte. Ad avverare il sogno ci hanno pensato le Marche. Galeotto è stato quindi l’hotel di Montecassiano e a raccontare tutto quello che è accaduto è la titolare della struttura, Emilia Torresi: «Quando Whoopi Goldberg ha saputo che Robert Plant era qui, lunedì sera, lo ha atteso fino a tardi con la speranza di incontrarlo - dice -. Poi si era fatto tardi e ha deciso di scrivergli una lettera che mi ha chiesto di consegnargli quando sarebbe rientrato. Nel biglietto gli chiedeva di passare a salutarla prima di andare via, ma sarebbe stato difficile perché lui al mattino seguente sarebbe ripartito e lei aveva i suoi impegni sul set. Quando però l’attrice ha preso l’ascensore per salire in camera, è entrato Robert Plant. Ho subito chiesto a una ragazza di andare a fermare Whoopi e si sono incontrati, sotto gli occhi stupiti di altri clienti. So che lei è una grande fan di Robert Plant e gli ha confidato che per lei la sua musica è davvero importante. Prima di andarsene anche Plant mi ha lasciato una lettera da farle recapitare e gliel’abbiamo lasciata in camera».

Torresi racconta pure della naturalezza con cui la star ha vissuto nel suo albergo: «Ha mangiato tranquillamente nella sala con gli altri ospiti e al mattino preferiva non restare in camera ma studiare nella sala di sotto. È una persona fantastica, sempre sorridente e pronta a ringraziare». A incontrarla a recanati sono stati il sindaco Antonio Bravi e l’assessore alla cultura Rita Soccio. «Whoopi Goldberg ci ha espresso con la sua proverbiale simpatia il piacere di essere in Italia nella nostra città ricca di poesia e cultura» ha detto il sindaco. «È stata una grande emozione poterle stringere la mano - le parole della Soccio - Investire nel cinema come motore trainante per il turismo e lo sviluppo economico rappresenta sicuramente una scelta strategica per valorizzare il nostro territorio».