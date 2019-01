Violento frontale tra auto: ​un uomo ed una donna finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Violento scontro frontale, questa mattina, poco prima delle 10, lungo la strada provinciale che da Potenza Picena conduce a Montelupone e, coinvolte per cause al vaglio della Polizia locale, due autovetture, una Ford Fiesta a bordo della quale si trovava una giovane di 38 anni di Montelupone mentre, sull' altra auto, un uomo di 41 anni anch'egli di Montelupone. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre dall'auto la ragazza. Violento l'impatto e la donna ha riportato le maggiori conseguenze con vari traumi tanto che il 118 intervenuto con un'ambulanza partita dal vicino Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Recanati, dopo le prime cure, ha provveduto a trasportare sia lei che il conducente dell'altra auto presso l'ospedale di Civitanova Marche per ulteriori accertamenti.