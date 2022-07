RECANATI - La dea bendata ha baciato tre volte il bar Menghini di Recanati, in via Enrico Mattei. Le vincite sono state messe a segno in tre giorni, per un ammontare complessivo di 78mila euro. Al Superenalotto vinti 50mila euro, 18mila al Lotto e 10mila con un Gratta e vinci.



Gli exploit messi a segno martedì, mercoledì e giovedì scorsi. Sempre questa settimana sono stati vinti, anche in questo caso al Superenalotto, 50mila euro a Civitanova alla tabaccheria Scocco e 33.350 euro alla tabaccheria “La Dea Bendata di Monte San Giusto”. L’attività di proprietà di Luca Mansulli, nella cittadina calzaturiera, era salita alla ribalta della cronaca due anni fa, il 30 aprile 2020, quando un Gratta e vinci dorato fece finire nelle tasche di un fortunato un milione di euro. «Eravamo in pieno lockdown, in quei giorni venivano a giocare in pochissimi – ricordano alla tabaccheria – ma una persona, non sangiustese, rimase impressa perché disse che andava di fretta. Forse era proprio lui». Tra l’altro, per il Maceratese le ultime settimane sono state punteggiate da altre vincite sul fronte del Superenalotto. Qualche giorno fa a Matelica era arrivata una vincita da 50mila euro con “SuperEstate”, l’iniziativa speciale legata alle schedine del Superenalotto. Un mese fa, invece, la festa era arrivata a Corridonia, con un più tradizionale 5 giocato al bar Alex: in quel caso vincita di quasi 74 mila euro.