RECANATI - Rendere permanente il senso unico di via Aldo Moro che al momento viene istituito solo durante le partite in casa della Recanatese. È la richiesta fatta dai residenti del quartiere Fonti San Lorenzo alla giunta recanatese guidata dal sindaco Antonio Bravi. Mercoledì si è svolto infatti un incontro per sciogliere i nodi legati alla viabilità della zona e al centro del dibattito c’è stata la necessità di rendere più sicura, meno intasata e in regola con i parcheggi l’intera strada.

Una proposta condivisa dall’amministrazione, come spiega il vicesindaco e assessore alla Viabilità Mirco Scorcelli. «Già quando avevamo presentato la viabilità in occasione delle partite allo stadio - dice -, eravamo d’accordo con i residenti di valutare insieme se istituire il senso unico permanentemente o no. Alcuni disagi si creano in quella zona negli orari di entrata e uscita dalle scuole, ma anche durante le riunioni scolastiche, ma anche per l’accresciuta presenza di negozi e uffici». Allora, dopo aver valutato attentamente cosa accade quando è in vigore il senso unico, la giunta è disponibile a sperimentare il senso unico per un periodo. «A breve metteremo dei cartelli per spiegare la proposta di viabilità, la terremo esposta un paio di mesi così da dar modo ai residenti di segnalare eventuali problematiche, poi passeremo alla fase attuativa prima della riapertura delle scuole». Sul tavolo anche le criticità di via Moretti, strada di accesso agli spogliatoi dello stadio Tubaldi dove la viabilità è notevolmente aumentata per via degli sportivi che frequentano sia lo stadio che il palazzetto. «È anche un punto di scambio per gli autobus locali. Così - annuncia Scorcelli - sposteremo l’interscambio locale nella zona della Fratesca, mentre i bus turistici saranno dirottati nei parcheggi destinati alla tifoseria ospite in prossimità del palazzetto, per soste brevi e gli altri nel centro città». Riguardo via Moretti sono emerse delle richieste anche per la disponibilità di parcheggi per i residenti e di un attraversamento pedonale rialzato per ridurre la velocità con cui transitano i mezzi. In ultimo è stato affrontato anche il tema della nuova scuola d’infanzia che sorgerà vicino al palazzetto.



«Per ottenere i fondi del Pnrr dovevamo avere un’area pronta per il progetto, di proprietà e destinata a tale scopo urbanistico. Sappiamo bene che ci potrà essere una ricaduta sulla viabilità, ma abbiamo dei progetti per l’ampliamento di una parte di via Fratelli Farina. Un’altra soluzione potrebbe riguardare l’ingresso della scuola su via Calamanti e si potrebbe valutare il senso unico che, con un breve allungamento della strada, potrebbe portare alla nuova scuola». «Una riunione partecipata e proficua - le parole del sindaco - che testimonia la bontà del metodo dell’ascolto che abbiamo spesso attuato in questi anni di amministrazione. Dopo le sperimentazioni avremo gli elementi per attuare le soluzioni che più rispondono alle necessità»