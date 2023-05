RECANATI Teatro sold out e grande successo di pubblico per l’anteprima italiana di InFiniti, il nuovo film di Cristian de Mattheis, girato per la parte iniziale a Recanati. L’anteprima si è svolta a Verona, al teatro Ristori, alla presenza del regista, del produttore Michele Calì, di tutto il cast e del sindaco di Recanati, Antonio Bravi, insieme all’assessore alla Cultura Rita Soccio.





«Un plauso al regista, al produttore e a tutti gli attori, l’anteprima del film InFiniti è stata un vero successo – le parole del sindaco Antonio Bravi –. Le immagini girate a Recanati, ricche delle suggestioni poetiche di Leopardi, fanno da scenografia alla storia d’amore tra i due protagonisti mettendo in luce tutta la bellezza della nostra città. Oltretutto ci riempie di soddisfazione e piacere ritrovare tra i volti degli attori le numerose comparse selezionate sul nostro territorio». Il film è diretto da Cristian de Mattheis, co-autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Federica Andreoli e prodotto e distribuito da Ac Production di Michele Calì: regista e produttore, dopo il successo di Un amore così grande sono tornati a collaborare in questa storia d’amore contemporanea che trae ispirazione dal grande poeta Giacomo Leopardi, e racconta gli intrecci sentimentali di cinque personaggi alle prese con le difficoltà quotidiane di una relazione.

L'emozione



«È sempre emozionante vedere scorci e luoghi della nostra città sul grande schermo. Le suggestive immagini di Recanati aprono la complessa storia d’amore dei due protagonisti, catturando immediatamente lo spettatore - dice Soccio -. Successivamente, la trama si sposta in altre località, ma l’infinito rimane il fil rouge che permea l’intera durata del film. Vorrei ringraziare Michele Calì, Cristian De Mattheis e l’intero cast per questa opportunità di valorizzare e promuovere le bellezze della nostra città, augurandoci che il film ottenga un grande successo di pubblico». Protagonisti principali – tutti presenti alla anteprima - sono Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi, Michela Persico e con Ignazio Moser. Sia il regista, che il produttore che il cast hanno ricevuto un lunghissimo applauso alla fine della proiezione del film. Durante la serata, la produzione e il Comune di Grezzana, hanno organizzato una raccolta fondi per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Dopo l’anteprima italiana a Verona, InFiniti arriverà a settembre in sala.