Vandali ubriachi scatenati: danneggiati nella notte i manichini leopardiani

RECANATI - Una notte di festa, dopo due grandi eventi, è stata guastata dall’increscioso comportamento dei soliti ignoti che, al termine dello spettacolo che si era tenuto in piazza con L’Emf Festival, caratterizzato da una grande partecipazione di giovani, hanno pensato di dare libero sfogo al loro istinto, forse guidato dai fumi dell’alcol, e compiere danneggiamenti in varie zone. Ad andarci di mezzo, lungo via XX Settembre, allestita da ormai un mese con i manichini delle donne della vita di Giacomo Leopardi per le celebrazioni del Poeta, sono stati proprio i manichini addobbati a festa, letteralmente abbattuti e in parte rotti.