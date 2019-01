«Vado a fare bancomat» ​e se ne va senza pagare la spesa: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - «Non ho i contanti, esco a prelevare». E scappa via dal supermercato con 50 euro di spesa. Identificato e denunciato dai carabinieri un quarantenne. Così era uscito, come se nulla fosse, lasciando intendere di voler andare a ritirare i soldi presso lo sportello bancomat più vicino. Ma l’uomo non è andato a prelevare proprio nulla: si era limitato semplicemente a scappare via dal supermercato con la refurtiva. Nel giro di un attimo ha fatto perdere le sue tracce. Immediatamente gli opratori si sono resi conto delle intenzioni del cliente e hanno allertato i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile del furto.Dopo qualche giorno l’uomo è stato identificato. Ad incastrarlo, tra gli altri elementi acquisiti dai militari dell’Arma in fase di indagini, è stato il riscontro fotografico. Il responsabile del supermercato, infatti, attraverso le fotografie, ha riconosciuto il ladro. E, a quel punto, è scattata la denuncia nei suoi confronti per il reato di furto. Si tratta di un quarantenne recanatese.