RECANATI Che a Recanati la sfida elettorale non sarà solo tra Antonio Bravi (sindaco uscente e candidato per il centrosinistra) ed Emanuele Pepa (candidato per il centrodestra) sembra ormai cosa certa. A confermarlo è l’ex assessore nell’amministrazione Fiordomo, Nino Taddei (referente cittadino di Azione), che annuncia: «Ufficializzeremo l’impegno del nostro progetto civico entro fine mese». Non più un rumors, Taddei lo dice chiaramente. Meno scontato, invece, il nome del candidato sindaco che la rappresenterà.

Il candidato

«Francesco Fiordomo è il candidato ideale per un progetto come il nostro - dice Taddei -, mi sono speso per questo. Credo che sia la persona giusta, specialmente da quando ha lasciato il Pd. Ha fatto bene quando è stato sindaco e credo che la popolazione ne sia consapevole». Naturale la riflessione che ne scaturisce: se il progetto civico uscirà allo scoperto entro i prossimi venti giorni, è chiaro che il candidato sindaco ci sia già. E se il padre del progetto dice di aver lavorato per affidarlo a Fiordomo (renziano, ndr) è difficile pensare a un’alternativa. Per evitare però lo sgarbo nei confronti dell’attuale assessore, che invece continua a mantenere assoluto riserbo sulle sue decisioni nonostante sia stato più volte sollecitato sul tema, Taddei aggiusta il tiro: «Il candidato potrei anche essere io» ma poi aggiunge: «No, scherzo».

Il pensiero

E allora torna sulla filosofia del suo progetto: «A differenza di quello che stanno facendo il centrodestra e il centrosinistra, che hanno come obiettivo quello di battersi a vicenda, noi puntiamo a raggiungere risultati per la città. Non ne facciamo questioni politiche, vogliamo presentare un polo civico che si identifichi soltanto con la cittadinanza recanatese e che cerchi di soddisfare i suoi bisogni. Le persone per bene, che fanno il bene di Recanati, credo che siano ovunque ed è sciocco schierarsi ideologicamente e tralasciare i bisogni della città». Ancora pochi giorni, quindi, e tutti i nodi verranno al pettine, soprattutto all’interno della giunta Bravi. Il sindaco uscente - che a quanto pare non vuole lasciare nulla di intentato - ha lanciato l’ultimo appello al suo assessore ai Lavori pubblici proprio ieri, consapevole che con un centrodestra unito con cui concorrere sarà più difficile ottenere il mandato bis senza l’unità del centrosinistra e con Fiordomo come avversario.

Di questo, probabilmente, ne è consapevole lo stesso Fiordomo, il cui silenzio può comunque voler dire tante cose: dalla volontà di temporeggiare per capire gli schieramenti avversari alla scelta di mantenere le acque tranquille in giunta fino all’ultimo per poi annunciare la corsa in solitaria. Niente, però, sarà certo fino all’ultimo, considerato anche che a livello provinciale il partito di Fiordomo (Italia Viva) ha risposto «presente» all’appello del segretario dem Angelo Sciapichetti di correre uniti per le comunali. Nella città leopardiana, invece, l’alleanza di Bravi con il Pd sembra proprio rappresentare il motivo più grande del mal di pancia dell’assessore ai Lavori pubblici, ma un ripensamento non è escluso.