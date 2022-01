Riparte il Moto Club Franco Uncini: nel 2022 raduni, tour e grandi circuiti. Ecco tutti gli appuntamenti

RECANATI - Grande festa nel fine settimana per soci, amici e simpatizzanti del Moto Club Franco Uncini che si sono ritrovati per il tradizionale pranzo d’inizio anno al ristorante Anton. A fare gli onori di casa il neo eletto presidente Daniele Cesca con tutto il direttivo e il Campione del Mondo Franco Uncini oggi con il ruolo importante di responsabile per la sicurezza dei circuiti del moto mondiale che tra un piatto e l’altro prendendo la parola ha ringraziato soci amici, e sponsor per il lavoro che svolgono con passione e per l’abilità nell’organizzare sempre belle manifestazioni portando tanti motociclisti nella città leopardiana.



Uncini ha augurato una stagione ricca di successi hai piloti Mattia Volpi e Lorenzo Baldassarri che anche quest’anno con i colori del moto club saranno al via nei campionati di velocità. Ad impreziosire la giornata tantissimi ospiti, dalla vicepresidente della Federazione motociclistica regionale, Giulia Santini, al delegato allo Sport Sergio Bartoli che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, a Italo Pizzichini che per 38 anni ha guidato il Moto Club, ora entrato a far parte della Federazione motociclistica regionale con il ruolo di segretario e il giovanissimo Mattia Volpi che per il secondo anno sarà protagonista e portacolori del Moto Club recanatese col team AGR nel campionato Cev Mondiale Moto 3 Junior.

Assente giustificato Lorenzo Baldassarri che nel fine settimana ha effettuato alcuni test in vista della nuova stagione che lo vedrà protagonista nel mondiale 600 Super sport in sella alla Yamaha R6 del Team Evan Bros. Tra gli ospiti Massimo Cuffiani grande appassionato delle due ruote e amico di Uncini, autore del libro “Suzuki RG 500 il mito nelle corse 1974 - 1982”. Il pranzo è stato anche l’occasione di presentare l’attività per la stagione 2022 iniziata il 6 gennaio con la “Befana in moto” all’ospedale Salesi di Ancona e in piazza Giacomo Leopardi.



Per il sodalizio , il primo appuntamento di rilievo sarà per il 23 e 24 aprile con il 38° Motoraduno nazionale “Città di Recanati” in piazza Leopardi, che richiama da sempre centinaia di motociclisti da ogni parte d’Italia. Si prosegue con il Motoraduno di Bolognola previsto per domenica 19 giugno, Di nuovo a Recanati il 27 e 28 agosto con il 18° “Motoraduno della papera”, dove verrà festeggiato Franco Uncini per il 40° anniversario dalla sua vittoria nel moto mondiale in sella alla Suzuki 500cc. .

