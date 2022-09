RECANATI - L’omaggio della sua città a tre anni dalla scomparsa di Piero Cesanelli. Il Comune di Recanati ha deciso di intitolare all’illustre concittadino il largo antistante il teatro Persiani. La cerimonia si terrà il prossimo 28 settembre, nel giorno della ricorrenza dei tre anni dalla scomparsa di Cesanelli, alle 18. Subito dopo, all’interno del teatro, verrà inaugurata la mostra fotografica “Piero Cesanelli in cento scatti”, ideata e prodotta dall’associazione Musicultura con la preziosa collaborazione della moglie Paola Promisqui.



Il personaggio



«Con l’intitolazione del largo antistante il teatro cittadino, vogliamo rendere omaggio alla memoria di Piero Cesanelli - dice il sindaco Antonio Bravi - spirito libero, geniale e illustre operatore culturale della nostra città che tanto ha amato e alla quale tanto ha dato nel corso della sua intera vita». “Piero in cento scatti” la mostra fotografica che Musicultura dedica per l’occasione a Cesanelli è curata da Benito Leonori e verrà allestita sul palco del teatro Persiani”dal laboratorio scenografico della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi e dalla light design Francesca Cecarini.

«Abbiamo cercato di condensare in cento scatti i tratti salienti della parabola umana di Piero - le parole del direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri -. Un percorso dove gli affetti familiari e le amicizie di Piero si intrecciano col suo orizzonte più prettamente artistico. La speranza è che i visitatori che lo hanno personalmente conosciuto escano dalla mostra con la piacevole sensazione di averlo incontrato di nuovo e chi invece lo ha conosciuto solo indirettamente possa almeno per un momento sintonizzarsi sulle frequenze di quell’originalissima umanità che Piero ci ha regalato». La mostra rimarrà aperta gratuitamente al pubblico fino al 9 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Piero Cesanelli, personalità di spicco del mondo della cultura marchigiana e nazionale, docente e cantautore, crea nel 1990 insieme a Vanni Pierini Musicultura–Premio Città di Recanati e ne assume fin dall’inizio la direzione artistica. Il progetto trova in Fabrizio De André e in Giorgio Caproni i primi firmatari di un Comitato artistico di garanzia che da subito è uno dei tratti distintivi dell’iniziativa e che da allora ha annoverato ed annovera illustri protagonisti della musica, della letteratura e del cinema italiani.



Il festival



Dal 2001 Cesanelli prosegue l’avventura da solo. Le eccellenze della canzone e della poesia italiane, ospiti di spicco internazionali, i meritevoli giovani artisti selezionati annualmente con cura e passione attraverso il prestigioso concorso di Musicultura si esibiscono sul palco del festival. Tra le sue invenzioni c’è anche Lunaria, la rassegna che dal 1996 caratterizza le estati recanatesi. L’ultima creatura artistica è La Compagnia di Musicultura: un ensemble di musicisti, interpreti, attori, video maker, tutti volutamente originari del territorio marchigiano ed accuratamente scelti.