Addio Paola Ottaviani, era amministratrice dell’azienda di gioielli. Aveva 54 anni, domani i funerali

RECANATI - Recanati e tutto il distretto dell'argento in lutto per la morte, avvenuta ieri a 54 anni, di Paola Ottaviani, amministratrice delegata della Ottaviani spa, la storica azienda recanatese, fondata nel 1945, leader nella produzione di gioielli e prodotti in metallo prezioso.

Nata a Recanati nel 1967, madre di Alessandra, Paola Ottaviani con i fratelli Marco e Laura, ha dedicato il suo impegno alla Ottaviani, seguendone da vicino l’evoluzione e le innovazioni del settore; grazie alla sua competenza ha permesso all’azienda di raggiungere l’attuale posizione di leadership.



Non solo lavoro, anche affetti e valori: Paola, donna di fede, ha sempre trasmesso i suoi valori cattolici ovunque fosse, nel lavoro e nella vita. Con la sua gioia di vivere, ma al tempo stesso con il suo cuore e il tanto amore che sapeva donare, ha sempre, con tanta umiltà e riservatezza, saputo essere presente nella vita di coloro che incontrava. Cantore presso la corale regionale dell’Associazione laicale cattolica Rinnovamento nello Spirito Santo, Paola ha guidato negli ultimi anni la comunità del Rns di Recanati facendo parte del direttivo pastorale.



La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Bamo e resterà aperta fino a stasera per il saluto e la preghiera dei tanti amici di Paola. Una città in lutto e al cordoglio si affianca anche l’amministrazione comunale: «A nome personale, - ha chiarito il sindaco Antonio Bravi - dell’amministrazione comunale e della cittadinanza porgo le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia di Paola Ottaviani. Ci ha lasciato una figura importante dell’imprenditoria della nostra comunità, Paola è stata e rimarrà un simbolo dell’arte del fare bene recanatese, una grande imprenditrice indissolubilmente legata alla sua terra. Le rendiamo onore per la sua umanità ricca di valori e dedizione dimostrata anche nell’amministrare l’azienda Ottaviani contribuendo a far conoscere l’arte orafa recanatese in Italia e nel mondo».



Nella cattedrale di San Flaviano, domani alle dieci, si svolgeranno i funerali di Paola Ottaviani, punto di riferimento della storica azienda di famiglia e dei tanti che hanno avuto modo di conoscerla e di stimarla nei vari momenti e nei vari aspetti del suo percorso terreno.

