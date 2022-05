La giornata del cane riempe la piazza: c'è anche spazio per lo spettacolo e la solidarietà

RECANATI - La piazza di Recanati gremita di amanti degli animali e cani in cerca di padrone nella giornata dedicata ai “quattro zampe alla riscossa” organizzata dall’associazione Animals Mago Ranch di Cingoli e dal servizio sgambatoio della Cittadinanza attiva di Recanati.

Emozionanti le esibizioni dei cani eroi dell’Unità cinofila da ricerca e soccorso di Jesi e dell’associazione Il mio Labrador con i cani da assistenza disabili di Treia. si è trattata di un’imperdibile occasione di sensibilizzazione sul prezioso servizio che svolgono cani e conduttori con impegno e dedizione. Un ampio spazio è stato dedicato alla sfilata dei cani dei canili che cercano casa, un’irrinunciabile opportunità per promuovere, sensibilizzare e incentivare l’adozione dei cani, magari non più giovanissimi per fare in modo che il canile non diventi la loro prigione a vita.

Più di 40 iscritti, giunti anche da fuori regione, hanno partecipato alla sfilata canina aperta a tutti suddivisi in quattro categorie “Bon Ton”, “Ogni Scarrafone…”, “il più simpatico” e “Nonno sprint”. Giudicati da una giuria, sono stati assegnati originali premi ai vincitori ma anche tutti i partecipanti hanno ricevuto diversi utili e golosi premi per i propri amici a quattro zampe. Insomma una bella giornata all’insegna della cinofilia amatoriale, che ha saputo coniugare alcuni dei principali aspetti per una buona gestione, cura, amore e rispetto dei cani, amici da sempre e per sempre dell’uomo, impreziosita dall’ottimo intrattenimento della presentatrice Selena Abatelli, fondatrice della “Fattoria dei sogni” di Jesi.



Un ringraziamento è stato espresso alla Nutrix Più, sponsor mangimistico della manifestazione e ai partecipanti che hanno contribuito alla raccolta fondi in favore degli animali in difficoltà, ai giudici, a tutti i volontari che hanno partecipato alla riuscita della manifestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA