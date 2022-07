RECANATI - Tantissima gente a Villa Colloredo per la serata promossa da Vivere Recanati per raccontare la storia di Attilio Pierini. La maglia gialloblù del capitano, protagonista di 14 stagioni al Basket Recanati con la cavalcata trionfale dal torneo regionale alla A2, era stata posta al centro, vicino al babbo Giuseppe e alla famiglia, con la mamma, la sorella, la moglie Francesca ed il meraviglioso frutto del loro amore. Non sono mancati l’allenatore Pozzetti, il general manager Paoletti, i compagni di quella avventura che hanno mandato testimonianze video da ogni parte dell’Italia e del mondo.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Steve Vai allo Sferisterio con il suo Inviolate World Tour



Attilio Pierini era presente nelle immagini proiettate, nei ricordi, nel dolore che diventa forza e impegno per un nuovo progetto sportivo rivolto ai giovani, già decollato con ottimi risultati a Porto Recanati.

Alla fine i dirigenti dell’Attila Porto Recanati e quelli del Pallacanestro Recanati hanno parlato a lungo anche di una possibile e auspicabile collaborazione. Col Palasport da 2000 posti oramai pronto si potrebbero scrivere altre belle pagine di sport.



A coordinare la serata Fabrizio Carbonetti e Luca Sampaolo, team manager del basket leopardiano in quel periodo. Marco Canalini, capogruppo di Vivere Recanati, ha ricordato che ad Attilio Pierini verrà cointitolato il Palasport per rendere visibile per sempre la sua storia sportiva e umana.