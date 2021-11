Auto avvolta dalle fiamme, i vigili del fuoco evitano il coinvolgimento di altre macchine

RECANATI - Momenti di paura quelli vissuti ieri sera: i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 23 a Recanati in viale Cesare Battisti per l’incendio di un’autovettura. Sul posto la squadra di Osimo, intervenuta per prima vista la minore distanza dal luogo dell’incendio, ha spento le fiamme, evitando il coinvolgimento delle altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Giunta sul posto anche la squadra di Macerata si è provveduto alla messa in sicurezza dell'automezzo e dell’area dell’intervento.

