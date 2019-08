Troppi danni per l'incendio: ​l'appartamento adesso è inagibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Il Comune di Recanati ha emesso l’ordinanza di inagibilità riguardante la casa di piazzale Pintucci Cavalieri teatro di un. E come da prassi in questi casi l’ente ha anche emanato le disposizioni finalizzate alla tutela della pubblica incolumità.Stando a quanto emerso dagli accertamenti effettuati dal personale dell’Ufficio tecnico, c’è una situazione di pericolo soprattutto al secondo piano e alla copertura della struttura. Gli accertamenti sono stati effettuati in collaborazione con i vigili del fuoco intervenuti sul posto per le operazioni di spegnimento dell’incendio.L’unità immobiliare è stata dunque dichiarata inagibile e l’ordinanza resterà valida fino alla messa in sicurezza attraverso l’esecuzione dei lavori (sarà necessaria poi una perizia tecnica).