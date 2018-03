Malore fatale, Mario muore a 68 anni mentre lavora sul trattore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Stroncato a 68 anni, a causa di un improvviso malore, un uomo di Recanati che stava lavorando nel suo piccolo appezzamento di terreno in località Vallememoria, una zona di campagna. È successo ieri, nel primo pomeriggio quando l’uomo, Mario Prenna, di 68 anni, sposato e padre di tre figli, è uscito di casa per effettuare dei lavori a bordo del suo trattore. Niente avrebbe lasciato presagire l’accaduto e, invece, attorno alle 15, l’uomo si è fermato mentre era ancora nel mezzo agricolo, proprio sul greto del fiume Potenza, a poche centinaia di metri dalla nuova rotatoria che si trova sulla Regina e dalla quale ci si dirige verso Macerata o Porto Recanati. Se non ci fosse stato il terrapieno molto probabilmente il trattore sarebbe finito nel fiume.A quanto si è appreso è stata una vicina di casa a notare l’anziano che da diversi minuti era fermo sopra il trattore e la donna ha poi chiamato la moglie di Prenna per avvertirla che qualcosa non andava. A quel punto sono stati subito allertati i soccorsi ed i sanitari del 118, con un’ambulanza partita dal Santa Lucia, sono giunti sul posto verso le 15,30 ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio.