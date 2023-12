RECANATI Provano a forzare la persiana, ma non ci riescono. Suona l’allarme e il colpo sfuma. Tentato furto martedì sera a casa del dottor Nicolantonio Sacco. «È la quarta visita dei ladri in due anni» dice indignata la moglie del medico, Carla Lorenzini. Ma l’abitazione di via Bravi non è stata l’unica a essere presa di mira dai malviventi martedì sera: ignoti hanno provato a entrare pure in una casa in contrada Sant’Agostino.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Civitanova, si spacciano per carabinieri ma una novantenne sventa la truffa chiamando quelli veri





«Il 26 ottobre dell’anno scorso - dice Carla Lorenzini - erano riusciti a entrare in casa, ma ora siamo diventati ancora più attenti a qualsiasi movimento. Martedì sera eravamo nel tinello e abbiamo sentito il suono dei sensori alle finestre che provenivano dal bagno vicino alla nostra camera da letto. Siamo subito corsi a vedere cosa fosse e i ladri sono stati costretti a fuggire. L’anno scorso, invece, riuscirono a entrare nonostante fossimo in casa, pure in quella occasione, e misero tutto a soqquadro».

La preoccupazione

La residente si dice preoccupata per il fatto che i malviventi continuino ad agire indisturbati, pur consapevoli che nelle abitazioni ci sono i proprietari: «Via Fratelli Farina, sotto casa nostra, è completamente buia, deve essere illuminata. Abbiamo più volte fatto notare il problema al sindaco che ho chiamato anche dopo il furto, ma ci viene detto che non ci sono i soldi per illuminazione e spycam. Questo è molto grave. Non è possibile che i malviventi possano agire indisturbati. Se fossero entrati in casa cosa ci avrebbero fatto? Martedì avevo con me pure mia nipote di nove mesi. È pericoloso»

. La famiglia Sacco ha sporto denuncia ai carabinieri, ma non è stata l’unica a essere presa di mira dai ladri nella stessa sera: «Il proprietario di una casa sotto alla nostra si è accorto che c’era qualcosa che non andava e li ha visti fuggire via. Anche un altro vicino ha avuto dei problemi. Cosa possiamo fare? Più che avere l’allarme e le sbarre alle finestre non possiamo nulla. Si deve investire sulla sicurezza».