Tentano il colpo in due scuole, ladri messi in fuga dall’allarme

RECANATI - Ignoti hanno provato due volte, l’altra notte, a portare via qualcosa di valore nelle scuole chiuse ormai da giorni, incuranti dei divieti a circolare. Anzi, proprio il fatto che la città sta cercando di osservare rigorosamente le disposizioni ed in giro non si vede quasi nessuno sia di giorno che, tantomeno, di notte, ha rappresentato per i ladri, quasi sicuramente dei giovani e non certo dei professionisti, una ghiotta occasione.



Il primo tentativo lo hanno fatto alla media “Patrizi” di via Aldo Moro ma, non appena entrati è scattato il sistema d’allarme che li ha costretti alla fuga. Ci hanno però riprovato subito dopo nella scuola elementare Lorenzo Lotto, a poche centinaia di metri di distanza, nel quartiere di Villa Teresa, ma anche qui, sembra che dopo aver provato a portarsi via un grande televisore, siano stati messi in fuga dal sistema di allarme. © RIPRODUZIONE RISERVATA