RECANATI - Una sosta lunga, per la dea della fortuna, nella città leopardiana. Ha baciato il bar Menghini di via Enrico Mattei dove, in poco tempo, sono stati vinti più premi tra Superenalotto, Lotto e gratta e vinci, per un totale di 78mila euro. A dirlo con soddisfazione è il titolare dell’attività, Alessandro Menghini.

«Di solito non ho mai raccontato delle vincite precedenti - dice -, ma negli ultimi giorni siamo davvero sorpresi e felici dei risultati che i nostri clienti stanno ottenendo». E visto che la tecnologia ha interessato anche il modo di giocare, secondo il proprietario del bar e ricevitoria, l’aumento delle vincite è legato pure «al nuovo sistema che permette di giocare attraverso il cellulare. Si tratta di una edizione di gioco particolare - spiega - dove nella schedina bisogna inserire un codice che fa riferimento alla ricevitoria. E la nostra pare abbia portato bene a più di un cliente.

Le schede vincenti

Per quanto riguarda il Superenalotto, infatti, il 14 luglio scorso un cliente ha vinto 50mila euro. Tre schedine del Lotto, invece, hanno ottenuto in tutto 21mila euro. I restanti settemila euro sono andati a qualche giocatore di Gratta e vinci. Sembra un periodo fortunato», commenta Menghini. A spingere i giocatori a tentare la fortuna, però, sarebbe anche la cifra del montepremi del Superenalotto. «Il jackpot è di 240 milioni di euro - spiega Menghini -. Poi bisogna dire che, nonostante i rincari e i portafogli che si svuotano più facilmente, chi ama giocare continua a farlo. Purtroppo - confida - a volte aiutiamo qualcuno consigliando di fermarsi perché spesso ci rendiamo conto che si va oltre il divertimento o la sfida della fortuna».

Le giocate più fortunate

Ma il locale di Recanati non è l’unico che negli ultimi tempi è stato teatro di vincite importanti. Sempre questa settimana sono stati vinti, anche in questo caso al Superenalotto, 50mila euro a Civitanova alla tabaccheria Scocco e 33.350 euro alla tabaccheria “La Dea Bendata di Monte San Giusto”. C’è poi Matelica dove, qualche giorno fa, era arrivata una vincita da 50mila euro con “SuperEstate”, l’iniziativa speciale legata alle schedine del Superenalotto. Un mese fa, invece, era stata Corridonia a finire sotto i riflettori con un più tradizionale 5 giocato al bar Alex: in quel caso vincita di quasi 74 mila euro.