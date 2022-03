Studente del Mattei alle Olimpiadi italiane di cybersicurezza: la grande chance di Vincenzo

RECANATI - Uno studente della classe 4^ D Indirizzo Informatica dell’Istituto di istruzione superiore “Enrico .Mattei”, Vincenzo Petrillo, si qualifica alla finale nazionale delle Olicyber, le Olimpiadi italiane di cybersicurezza.

Il concorso è il programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersecurity, organizzato dal Laboratorio nazionale di cybersecurity del Cini (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica) mirato a incentivare l’avvicinamento degli studenti degli istituti superiori alla sicurezza informatica sia in chiave di consapevolezza personale sia per aiutare i giovani più talentuosi a orientarsi nel mercato IT. L’Istituto “Mattei” aderisce alle Olimpiadi italiane di Cybersicurezza fin dalla prima edizione, permettendo così ai suoi studenti di avvicinarsi a un programma formativo altamente qualificante nel settore.

Attraverso la partecipazione a Olicyber, lo studente, infatti, ha l’opportunità di essere maggiormente sensibilizzato rispetto ai temi della sicurezza informatica, oltre a incrementare la propria visibilità verso organizzazioni nazionali e aziende del settore. Quest’anno Vincenzo Petrillo ha superato la selezione territoriale del 19 marzo scorso ed è stato ammesso alla finale nazionale, a cui parteciperanno 100 studenti selezionati da tutta Italia, che si svolgerà a Torino dal 27 al 29 maggio prossimi.

