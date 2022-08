RECANATI -«Già effettuato l’affidamento diretto dei lavori che richiedono spese minori. I prossimi giorni saranno dedicati ai tre bandi di gara per gli interventi più corposi». Prosegue a passo celere l’iter che riguarda l’adeguamento dello stadio Tubaldi di Recanati al campionato di serie C, dopo la promozione della squadra.

Il sindaco Antonio Bravi, pur restando cauto, si sente di poter dire che «per la fine di ottobre le partite potranno tornare a disputarsi in città».



Nel frattempo, per la concessione dello stadio per le gare, Bravi annuncia il passo fatto con il capoluogo. «Stiamo completando la pratica per avere a disposizione il campo di Macerata per giocare le prime partite – rassicura -. La giunta Parcaroli ne ha già discusso e ha approvato la convenzione. Ora si debbono fare le autorizzazioni e sin dall’inizio del campionato saremo ospitati all’Helvia Recina». Situazione diversa per gli allenamenti, invece, che potranno continuare a svolgersi al Tubaldi. «La messa in opera del manto sintetico è terminata – annuncia Bravi – questa settimana ci sarà il collaudo e il perimetro di gioco potrà sin da subito essere utilizzato per gli allenamenti. Lasceremo a disposizione dei giocatori anche un paio di spogliatoi così che possano cambiarsi al campo e utilizzare le docce».

Poi il primo cittadino fa il punto della situazione sui prossimi passaggi che porteranno ad uno stadio rinnovato. «L’ufficio ha già fatto alcune operazioni di affidamento dei lavori che sono sotto soglia – spiega – come l’acquisto dei corpi illuminanti a led per l’impianto di illuminazione. La prima delle tre gare d’appalto è stata pubblicata venerdì e scadrà l’8 agosto. È quella che riguarda le tribune in metallo il cui appalto potrà essere affidato prima di ferragosto». Stessa sorte per le altre due gare. «Saranno pubblicate questa settimana e rimarranno aperte per circa otto giorni. Significa che anche questi interventi potranno iniziare prima della metà del mese. Nello specifico, questi due lavori che dovranno essere appaltati riguardano rispettivamente gli impianti e la viabilità con i parcheggi».



Sul termine dei lavori il sindaco è ottimista. «Noi consideriamo di finire entro ottobre. Sui lavori diamo 60 giorni: se iniziano a ferragosto per metà ottobre dovrebbero essere finiti, ma potrebbero esserci dei ritardi e quindi slittare di qualche giorno. I lavori sono tanti – ammette -, ma sono affidati a più imprese, questo consente di procedere spediti». Intanto la città leopardiana guarda già avanti, puntando ad ampliare la propria offerta in tema di accoglienza. «Lo sport potrebbe unirsi alla cultura – pensa Bravi – così che gli spettatori non arrivino in città solo per il tempo della partita. Stiamo valutando la realizzazione di pacchetti ad hoc che possano unire le visite ai musei, magari in mattinata, una sosta per il pranzo e poi la gara. Vorremmo che sport e cultura andassero d’accordo».