Spinte e schiaffi al moglie: marito denunciato sequestrati i suoi fucili

RECANATI - Lite furibonda tra moglie e marito, volano spinte e ceffoni e all’uomo, alla fine, vengono sequestrati i suoi fucili da caccia. L’episodio è avvenuto l’altra sera in una abitazione della città leopardiana, dove vive la coppia: sono entrambi recanatesi. Tutto è cominciato con una discussione tra l’uomo e la donna, pare scatenata da futili motivi, legata al loro rapporto. Una litigata come tante altre, se non fosse che col passare dei minuti la sfuriata ha preso la peggiore delle pieghe. Dopo la violenza sono intervenuti i carabinieri, denunciando l’uomo e sequestrandogli, in via precauzionale, alcuni fucili detenuti regalarmente