Spende 500 euro ma la stufa ​comprata su internet non arriva mai

RECANATI – Ennesima truffa online, i carabinieri incastrano una cinquantacinquenne. Aveva messo in vendita su un noto sito online una stufa per scaldarsi ma l'acquirente, un sessantacinquenne recanatese, era rimasto al freddo. I carabinieri della stazione leopardiana, che fa capo alla Compagnia di Civitanova, hanno identificato e denunciato per truffa una donna, residente a Montichiari, in provincia di Brescia. Un uomo, interessato, aveva preso contatti con la donna e avevano concordato il prezzo della stufa: 500 euro. La donna si era intascata i soldi ma non aveva mai inviato la merce acquistata.