Sosta nei parcheggi disabili col pass non suo: noto professionista nei guai

RECANATI – Finisce nei gaui un noto professionista di Porto Recanati che, stando a quanto emerso dai controlli sistematici effettuati, si serviva sistematicamente dei parcheggi per disabili utilizzando un permesso non suo.L’uomo è stato infatti sanzionato per l’uso irregolare del posteggio e denunciato a piede liberoi. Il professionista portorecanatese è stato tenuto sotto controllo dagli agenti del locale comando anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre posteggiava la sua autovettura, una berlina, e collocava il permesso sul cruscotto nei parcheggi di Piazzale Clementoni. E ciò nonostante in quest’area ci fossero anche altri parcheggi blu, quelli a pagamento, liberi. Ora al vaglio della Procura di Macerata ci sono anche i filmati delle telecamere sparse nei diversi punti del centro storico che hanno immortalato la sua auto più volte posteggiata negli spazi riservati ai portatori di handicap.