RECANATI - «Sono convinto di vincere al primo turno». Emanuele Pepa, candidato della coalizione di centrodestra a Recanati guarda con ottimismo al prossimo appuntamento alle urne. «Il confronto con gli altri candidati? Mi sono concentrato su quello con i cittadini».

Quali sono le priorità del suo programma?

«La famiglia, da qui parte tutto: i servizi necessari, dai trasporti pubblici ai nidi, da quelli sanitari a quelli scolastici, le attività di sostegno sia economiche che organizzative come i centri estivi, i servizi per gli anziani, specie quelli non autosufficienti, il lavoro e la cura dell’ambiente. Attenzione all’edilizia economico-popolare e ai progetti di rilancio del centro storico, i progetti per i giovani e non dimentichiamoci i sogni: dal recupero dell’ex Clarisse a un nuovo asse viario».

La prima delibera di giunta se venisse eletto?

«Per prima cosa incontrerò il personale comunale per conoscerci e avviare una collaborazione proficua anche per valutare una diversa e più ampia apertura degli uffici al pubblico. Avviare un progetto con l’Università per creare una piattaforma di comunicazione diretta con i cittadini tra richieste, controllo e risposte con totem e bacheche nei quartieri. Il primo incarico che voglio conferire è quello per una verifica delle diverse barriere architettoniche presenti in città per elaborare un piano quinquennale per la loro eliminazione. Il primo impegno di spesa (ci saranno i soldi?) va alla manutenzione delle strade, al taglio dell’erba e al decoro della città. Poi convocherò la società che gestisce i parcheggi per verificare con loro che cosa si può fare per garantire alla città una fruizione più autonoma delle aree di sosta».

A proposito di giunta, ha già un’idea su chi la affiancherà? Quali criteri adotterà per scegliere gli assessori? Il bilanciere politico o i voti ottenuti?

«Sinceramente non ho ancora fatto alcuna previsione su come sarà composta la giunta a cui voglio, però, affiancare esperti di ogni settore. Dobbiamo allargare la partecipazione e avremo bisogno di tutti, compresa l’opposizione se lo vorrà, per rilanciare la città e i servizi necessari ai cittadini. Nella scelta degli assessori terrò conto di diversi fattori: la loro competenza nel settore, certamente il risultato elettorale del loro gruppo politico e personale, la fiducia e la conoscenza diretta».

Chi teme di più dei suoi avversari?

«Nessuno dei due. Bravi si presenta vantandosi dei progetti avviati, mentre Fiordomo ha indossato i panni di chi vuol rilanciare la città anche se ha governato per quindici anni. Come possono essere credibili? È vero che sono arrivati tanti fondi dal Pnrr a Recanati, ma per fare cosa? Tanti centri culturali e di animazione e non un solo letto in più per chi non è autosufficiente: chi gestirà quei centri? Con quali soldi? Ho paura che saranno cattedrali nel deserto di una città che uno dopo l’altro ha perso i servizi importanti per i cittadini. Da 15 anni si promette la costruzione di una scuola elementare schiacciata fra le case, senza uno spazio verde, con una viabilità che sarà caotica e dal costo iniziale di 3,5 milioni di euro lievitato ad oggi a 8 milioni se bastano, dove le strade di campagna sono impraticabili, prive di manutenzione da 15 anni. Io credo proprio che Recanati e i recanatesi meritino molto di più».

In caso di ballottaggio che apparentamenti ci saranno?

«Io sono convinto di vincere al primo turno. Se, però, così non fosse credo che entrambi i miei due competitor sono talmente distanti dal mio programma e dai valori della mia coalizione che faccio fatica a pensare a qualcosa su cui costruire una alleanza. D’altra parte ho talmente rispetto delle persone che non credo di dovermi presentare a loro con una “minestra riscaldata” solo per acchiappare qualche voto in più. Ecco, penso che anche in caso di ballottaggio continuerò ad andare per la mia strada con i valori e il rispetto che i miei genitori mi hanno insegnato».

In questa campagna elettorale ha evitato i confronti con i suoi avversari. Perché? Crede che questo lo favorirà o lo sfavorirà?

«Non mi sono posto questo interrogativo, ma sono sicuro che la mia scelta di tenermi lontano da certi teatrini della politica mi ha dato più tempo per concentrarmi sul confronto con i cittadini. Ad oggi ne ho fatti più di 30, toccando tutti i quartieri della città più di una volta. Credo, quindi, che il confronto sia importante sì, ma con i quartieri e le associazioni che si sono sentiti abbandonati, lontani dalle stanze del potere».