«Adesso stai fermo, non devi guardarmi» Rapina choc a volto coperto armato di coltello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - «Stai fermo e non mi guardare», gli ha intimato lo sconosciuto armato di coltello che ha fatto irruzione nel suo negozio; il titolare si è bloccato mentre il bandito ha arraffato l’incasso e le sigarette a portata di mano. Il gelo è sceso ieri poco dopo le 18,30 nella tabaccheria Tabac Art in via Risorgimento 58, nel rione Castelnuovo. Tutto si è consumato in una manciata di minuti, il malvivente, alto circa un metro e 80 forse di 20-25 anni, aveva il volto coperto da una grande sciarpa e portava i guanti: «Parlava un italiano stentato - racconta il titolare Morris Garotti - ma era molto deciso».